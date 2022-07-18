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الرياضة

الزاكي يعود إلى طنجة

منذ 12 دقيقة
عين فاضل مساعدا له ووعد بإحداث ثورة في الفريق قدم اتحاد طنجة لكرة القدم مدربه الجديد بادو الزاكي بعد تعاقده معه لأربع سنوات، براتب يفوق 20 مليونا. وعبر الزاكي خلال حفل التقديم الرسمي بأحد فنادق طنجة، عن سعادته بالعودة للعمل مع الفريق، ووعد ببناء مجموعة نموذجية للمستقبل من مواهب الفريق،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة



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