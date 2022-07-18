وطنية
فوضى التزكيات تعيد انتخابات آسفي
المحكمة الدستورية أسقطت البرلماني المسقي بعد عريضة تقدم بها سامي لمليوي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية التهامي المسقي بمجلس النواب، وإبطال نتيجة فوزه في اقتراع 8 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية آسفي، بعد عريضة تقدم بها سامي لمليوي، بصفته مترشحا. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المعنية، عملا بأحكام المادةأكمل القراءة »
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