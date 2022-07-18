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وطنية

فوضى‭ ‬التزكيات‭ ‬تعيد‭ ‬انتخابات‭ ‬آسفي

منذ 3 دقائق
تصويت‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬سابقة‭   (‬أرشيف‭)‬
المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬أسقطت‭ ‬البرلماني‭ ‬المسقي‭ ‬بعد‭ ‬عريضة‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬سامي‭ ‬لمليوي قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بإلغاء‭ ‬عضوية‭ ‬التهامي‭ ‬المسقي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإبطال‭ ‬نتيجة‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬آسفي،‭ ‬بعد‭ ‬عريضة‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬سامي‭ ‬لمليوي،‭ ‬بصفته‭ ‬مترشحا‭.‬ وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬المعنية،‭ ‬عملا‭ ‬بأحكام‭ ‬المادة‭أكمل القراءة »


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