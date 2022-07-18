الصباح السياسي
التحالف الثلاثي يحسم مقعد مديونة
«البام» و»التجمع» يغيبان عن معركة المجاطية والاتحاد يحاول تعويض رئاسة المجلس الإقليمي فتحت حسابات التحالف الثلاثي بين الحمامة والجرار و الميزان أبواب عودة هاشم أمين شفيق إلى مقعد مديونة لمجلس النواب، الذي أسقطته المحكمة الدستورية، إذ سيكون في مواجهة شوقي الشرقاوي مرشح الاتحاد الاشتراكي في محاولة شبه انتحارية علأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا