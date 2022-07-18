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الصباح السياسي

التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬يحسم‭ ‬مقعد‭ ‬مديونة

منذ دقيقتين
حسابات‭ ‬التحالف‭ ‬تعيد‭ ‬شفيق‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان    ‭(‬أرشيف‭)‬
‮«‬البام‮»‬‭ ‬و»التجمع‮»‬‭ ‬يغيبان‭ ‬عن‭ ‬معركة‭ ‬المجاطية‭ ‬والاتحاد‭ ‬يحاول‭ ‬تعويض‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭  ‬ فتحت‭ ‬حسابات‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬بين‭ ‬الحمامة‭ ‬والجرار‭ ‬و‭ ‬الميزان‭ ‬أبواب‭ ‬عودة‭ ‬هاشم‭ ‬أمين‭ ‬شفيق‭ ‬إلى‭ ‬مقعد‭ ‬مديونة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الذي‭ ‬أسقطته‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شوقي‭ ‬الشرقاوي‭ ‬مرشح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬شبه‭ ‬انتحارية‭ ‬عل‭أكمل القراءة »


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