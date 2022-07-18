الرياضة
كامروني يهدد أولمبيك آسفي بـ “فيفا”
اللاعب نكومبي طالب بمستحقاته قبل سلك المساطر القانونية أفاد مصدر مسؤول أن إتامي نكومبي، المحترف الكامروني في صفوف أولمبيك آسفي، طالب بالتعجيل بصرف مستحقاته، قبل السفر إلى بلاده، لقضاء عطلته. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن اللاعب أجرى أكثر من اتصال هاتفي مع أحد أعضاء المكتب المسير، طالب فيها بتوفيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا