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الرياضة

جبران يمدد عقده

منذ 6 دقائق
الوداد يستعيد المترجي معارا من المحمدية وعينه على بوهرة قرر يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، تمديد عقده مع الفريق، لكي يتمكن من الاستفادة من صفقة انتقاله إلى أي فريق خلال الميركاتو الصيفي. وذكر مصدر مطلع، أن جبران نحا منحى أشرف داري، الذي مدد عقده مع الوداد، قبل التوقيع في كشوفاتأكمل القراءة »


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