fbpx
الرياضة

البدراوي: لقجع أنقذ الرجاء والوداد

منذ 6 دقائق
مكالمة تقنع الزنيتي بتمديد عقده لموسم آخر صرح عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، في حوار إذاعي أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بذل مجهودات كبيرة، لإقناع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، بالترخيص للوداد والرجاء، بالمشاركة الموسم المقبل، في عصبة الأبطال، رغم الديون. وحسب البدراوي، فإن رئيس الجامعة، تحمل مسؤولية ديون الفريقين، وتعهدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock