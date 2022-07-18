الرياضة
البدراوي: لقجع أنقذ الرجاء والوداد
مكالمة تقنع الزنيتي بتمديد عقده لموسم آخر صرح عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، في حوار إذاعي أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بذل مجهودات كبيرة، لإقناع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، بالترخيص للوداد والرجاء، بالمشاركة الموسم المقبل، في عصبة الأبطال، رغم الديون. وحسب البدراوي، فإن رئيس الجامعة، تحمل مسؤولية ديون الفريقين، وتعهدأكمل القراءة »
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