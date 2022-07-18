الرياضة
الجيش يبحث عن خليفة لفاندربروك
سير مدربين مغاربة وأجانب على طاولة حرمو قبلت إدارة الجيش الملكي استقالة المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، بعد موسمين قضاهما معه، لينتقل إلى أبها السعودي. وعبر فاندربروك عن رغبته في الرحيل، رغم أن عقده مازال ساري المفعول إلى غاية نهاية موسم 2023، حتى يتسنى له خوض تجربة جديدة رفقة أبها السعودي.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا