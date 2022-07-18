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الرياضة

الجيش يبحث عن خليفة لفاندربروك

منذ 6 دقائق
سير مدربين مغاربة وأجانب على طاولة حرمو قبلت إدارة الجيش الملكي استقالة المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، بعد موسمين قضاهما معه، لينتقل إلى أبها السعودي. وعبر فاندربروك عن رغبته في الرحيل، رغم أن عقده مازال ساري المفعول إلى غاية نهاية موسم 2023، حتى يتسنى له خوض تجربة جديدة رفقة أبها السعودي.أكمل القراءة »


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