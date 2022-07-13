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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس جمهورية كيريباتي بالعيد الوطني لبلاده

منذ 36 ثانية
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كيريباتي، تانيتي مامو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس تانيتي مامو وأصدق متمنياته للشعب الكيريباتي الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون، والتي نحرص سويا على تعزيزها والدفع بها قدما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

منذ 36 ثانية
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