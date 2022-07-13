برقية تهنئة من الملك إلى رئيس مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتينيغرو، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الصادقة لميلو ديوكانوفيتش ومتمنياته الطيبة لشعب مونتينيغرو بمزيد الازدهار والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما يسرني أن أجدد الإعراب لفخامتكم عن حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.