حوادث
خلاف يودي بحياة إمام
اهتزت الحاجب، أخيرا، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها إمام مسجد بدوار لكرم بمنطقة تاوجطات إقليم الحاجب. وتعود تفاصيل الواقعة، إثر نشوب عراك بين أسرتين جارتين بالدوار المذكور، قبل أن يتحول النزاع إلى تبادل العنف بالضرب والجرح بواسطة العصي نجم عنه تعرض إمام مسجد المنتمي إلى إحدى الطرفين المتنازعين لضربةأكمل القراءة »
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