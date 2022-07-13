الملك يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خورلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس خورلسوخ أوخنا عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للشعب المنغولي بمزيد النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أسجل ارتياحي للعلاقات الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية ومنغوليا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.