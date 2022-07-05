وزارة الصحة تدعو إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل عاجل”

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تستمر وتلح في الدعوة إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل عاجل”.

وأضاف المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب للفترة الممتدة من 8 يونيو الى 04 يوليوز 2022، إن وزارة الصحة تدعو أيضا كل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة ، على الخصوص، وكذا الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد كوفيد-19 بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة، موضحا أنه كل هذا من أجل الرفع من مستوى المناعة لخفض احتمال الإصابة بالنوع الوخيم لكوفيد 19.

وأبرز أن المغرب يعرف منذ ستة أسابيع الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس SARS-CoV-2 والموجة الثانية لأومكرون، لافتا إلى أن آخر تقارير المختبرات المرجعية الوطنية للرصد الجينومي تفيد أن المتحور الفرعي BA.5 هو السائد بـ 70.5 بالمائة يليه BA.2 بـ 23 بالمائة فمتحورات فرعيه أخرى لأومكرون بـ 6 بالمئة.

وخلال هذه الموجة، وبعد خمسة أسابيع من الارتفاع المستمر لمعدل إيجابية التحاليل، يضيف المرابط، استقر هذا المؤشر في الأسبوعين الأخيرين في 22.6 بالمئة، كما أصبح مؤشر توالد الحالات يساوي واحد، مشيرا إلى أن هذا يعني “احتمال بلوغنا ذروة الحالات والتعفنات الجديدة، حيث توجد جميع جهات المملكة في المستوى الأحمر المرتفع للعدوى”.

وسجل أنه موازاة مع ارتفاع مستوى انتشار الفيروس، فإن الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش، بدأت ترتفع دون أن تصل إلى المستوى الذي بلغته خلال موجة أومكرون الأولى، مضيفا أنه ولج أقسام العناية المركزة والإنعاش في الستة أسابيع الأولى للموجة الحالية 422 مريضا، في حين ولج هذه الأقسام خلال نفس الفترة من الموجة الأولى لأومكرون 1925 مريضا.

وبالنسبة لحالات الوفيات، أبرز المسؤول ذاته أنها لاتزال مستقرة في مستوى منخفض، حيث سجلت في الستة أسابيع الأولى للموجة الحالية 42 حالة وفاة في المجموع.

وتابع أن معدل سن الوفيات المسجلة بلغ 68 عاما مع تسجيل 84 في المائة عند البالغين أكثر من 60 عاما، كما أن 95 في المائة منهم ، كانوا مصابين بأمراض مزمنة.

وبخصوص وضعهم التطعيمي فإن 42 بالمئة كانوا غير ملقحين تماما و34 بالمائة تلقوا جرعة واحدة أو اثنتين منذ أزيد من سنة، فيما توفي 10 أشخاص كانوا قد تلقوا ثلاث جرعات، يبلغون أكثر من 62 عاما وكانوا مصابين بأمراض مزمنة ومرت أزيد من 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، أوضح أن معدل التغطية بالجرعة المعززة بلغ 18 في المائة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمرارية يساوي 27.6 في المئة .

وأبرز المرابط أن الموجة الحالية تتميز في أسابيعها الأولى بكونها نسخة طبق الأصل للموجة الأولى لأومكرون من حيث مستوى انتشار الفيروس مع انخفاض واضح لمستوى الضراوة والإماتة، مؤكدا أن هذه الضراوة والإماتة ليستا منعدمتين، فاحتمالها لايزال واردا خصوصا لدى الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة. وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية خلال هذه الأيام وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك لتفادي ارتفاع أكبر للحالات. كما تهيب الوزارة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.