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مرشحون “كومبارس” لمناصب عليا
متبارون على منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية يكشفون لأخنوش تفاصيل مباراة شكلية لم يجد مرشحون لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية بدا من مراسلة رئاسة الحكومة للكشف عما اعتبروه تعيينا بـ”الفورفي” والتفاف على المباراة، بذريعة عدم حضور أي مرشح مقبول، وبالتي فتح باب التعيين المباشر أمام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعيأكمل القراءة »
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