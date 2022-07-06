أسواق
أربع مقاولات لتسويق العروض
هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منحت سبعة اعتمادات للبنوك التشاركية لعرض المنتوجات منحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أربع رخص لمقاولات لتسويق منتوجات التأمين التكافلي، كما أصدرت تراخيص لسبعة بنوك من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي. وأوضح مسؤولو هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط أن المقاولات الحاصلة على الترخيص هي وحدها المسموحأكمل القراءة »
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