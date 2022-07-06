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أسواق

أربع‭ ‬مقاولات‭ ‬لتسويق‭ ‬العروض

منذ 12 ثانية
هيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬والاحتياط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منحت‭ ‬سبعة‭ ‬اعتمادات‭ ‬للبنوك‭ ‬التشاركية‭ ‬لعرض‭ ‬المنتوجات منحت‭ ‬هيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬والاحتياط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أربع‭ ‬رخص‭ ‬لمقاولات‭ ‬لتسويق‭ ‬منتوجات‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي،‭ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬تراخيص‭ ‬لسبعة‭ ‬بنوك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عرض‭ ‬منتوجات‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭.‬ وأوضح‭ ‬مسؤولو‭ ‬هيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬والاحتياط‭ ‬أن‭ ‬المقاولات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬هي‭ ‬وحدها‭ ‬المسموح‭أكمل القراءة »


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