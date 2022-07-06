الرياضة
الوداد والرجاء في مجموعة نارية بـ “السوبر”
دفتر تحملات جديد للأندية الراغبة في المشاركة تشهد النسخة الأولى من السوبر الإفريقي تقسيم الأندية المشاركة إلى ثلاث مجموعات، حسب الموقع الجغرافي. واقترحت اللجنة المنظمة، تقسيم الأندية الأربعة والعشرين المشاركة إلى ثلاث مجموعات مكونة من ثمانية أندية في المجموعة، على أساس أن تضم المجموعة الأولى أندية الرجاء الوداد من المغرب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا