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الرياضة

الركراكي يلمح للرحيل

منذ 7 ثواني
اعتبر الهزيمة أمام الفتح عادية في يوم التتويج بالبطولة لمح المدرب وليد الركراكي إلى مغادرة الوداد بعد نهاية الموسم الجاري. وأكد الركراكي، في حديث إذاعي، أنه حقق كل شيء هذا الموسم، وسيكون من الصعب تكرار سيناريو الموسم الجاري، مضيفا «لذلك أفضل الانسحاب وأخذ قسط من الراحة”. وختم الركراكي أن الودادأكمل القراءة »


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منذ 7 ثواني



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