الرياضة
جدل قانوني حول برمجة الكأس
الموسم الكروي ينتهي بآخر دورة وإشكال حول اللاعبين المنتهية عقودهم تطرح برمجة ربع نهائي كأس العرش بداية من غد (الخميس)، رغم نهاية الموسم الكروي جدلا قانونيا، وتطرح عدة إشكالات. وينص قانون المنافسات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الشق المتعلق بالتعريفات، على أن الموسم الكروي يبدأ بإجراء أول دورة منأكمل القراءة »
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