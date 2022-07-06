الرياضة
الجمهور يزف الوداد في أمسية احتفاله
الفريق الأحمر احتفل باللقب 22 وتسلم درع البطولة وودع لاعبه أشرف داري أوقف الفتح انتصارات الوداد، وهزمه أول أمس (الاثنين)، بملعب محمد الخامس، بهدفين لواحد، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة، أمام أزيد من 35 ألف متفرج. ورغم أن النتيجة لم تكن مؤثرة، إذ حسم الوداد لقب البطولة، قبل جولتين منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا