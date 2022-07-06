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الرياضة

الجمهور يزف الوداد في أمسية احتفاله

منذ 9 دقائق
الفريق الأحمر احتفل باللقب 22 وتسلم درع البطولة وودع لاعبه أشرف داري أوقف الفتح انتصارات الوداد، وهزمه أول أمس (الاثنين)، بملعب محمد الخامس، بهدفين لواحد، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة، أمام أزيد من 35 ألف متفرج. ورغم أن النتيجة لم تكن مؤثرة، إذ حسم الوداد لقب البطولة، قبل جولتين منأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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