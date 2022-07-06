fbpx
اذاعة وتلفزيون

الهيأة الدولية للمسرح تنعي بروك

منذ 19 ثانية
نعت الهيأة الدولية للمسرح الكاتب والمخرج المسرحي العالمي الكبير بيتر بروك الذي غيبه الموت ، تاركا خلفه إرثا أدبيا ومسرحيا وإنسانيا كبيرا. وسبق أن حظي الراحل بآخر تكريم عربي له، في إمارة الفجيرة، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في 2012 ، حيث كرمه حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلسأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.