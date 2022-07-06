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الهيأة الدولية للمسرح تنعي بروك
نعت الهيأة الدولية للمسرح الكاتب والمخرج المسرحي العالمي الكبير بيتر بروك الذي غيبه الموت ، تاركا خلفه إرثا أدبيا ومسرحيا وإنسانيا كبيرا. وسبق أن حظي الراحل بآخر تكريم عربي له، في إمارة الفجيرة، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في 2012 ، حيث كرمه حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلسأكمل القراءة »
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