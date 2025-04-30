جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسیدات

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة للسیدات، بمناسبة فوزه، اليوم الأربعاء بالرباط، بكأس إفریقیا للأمم داخل القاعة (المغرب – 2025).

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة فوزكن الباھر بكأس إفریقیا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسیدات – المغرب 2025، یسرنا أن نبعث إلیكن، ومن خلالكن إلى كافة مكونات الفریق، بأحر تھانئنا على ھذا التمیز الإفریقي الذي جاء لیزكي التطور المطرد الذي تشھده ممارسة ریاضة كرة القدم النسویة ببلادنا”.

وقال جلالة الملك “إنه لمن دواعي اعتزازنا أن حظي منتخبكن الواعد بشرف الظفر بكأس النسخة الأولى من ھذه البطولة الإفریقیة التي احتضنتھا بلادنا بنجاح كبیر، وكذا ضمان تأھلكن لنھائیات كأس العالم المقبلة في دورتھا الأولى أواخر ھذه السنة بالفلیبین، مؤكدات بذلك على السبق الریاضي الذي باتت تحققه سیدات المغرب، وعلى عزمكن القوي على مواصلة تحقیق النتائج المشرفة لكرة القدم الوطنیة، وفرض حضورھا على منصات التتویج قاریا ودولیا”.

وأشاد جلالة الملك بأداء لاعبات المنتخب الوطني الرفیع وبالروح الوطنیة العالیة التي أبن عنھا طیلة أطوار ھذه البطولة، معربا جلالته عن تقديره العالي لجھود كل من ساھم في تحقیق ھذا التتویج القاري المستحق، من لاعبات، وأطر تقنیة وطبیة وإداریة، ومسیرین.

وأضاف صاحب الجلالة “ندعو الله لكم جمیعا بالمزید من التوفیق والتألق في القادم من المنافسات القاریة والدولیة، مشمولین بسابغ عطفنا ورضانا”.

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