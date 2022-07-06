حوادث
“بزناس” يطيح بكاتب ضبط
نصب عليه في أموال مهمة مقابل التدخل لفائدته والمتهم مدان في ملف سابق لم تنته بعد دوامة ملفات النصب التي يتابع فيها كاتب ضبط كان يشتغل في وقت سابق باستئنافية تازة، والذي يقضي عقوبة حبسية في شأن ملف مدان فيه بسجن بركان، حتى انطلقت من جديد محاكمته في ملف ثان،أكمل القراءة »
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