الرياضة
نحاسية للأشبال بالألعاب المتوسطية
فازوا بميدالية ثالثة على حساب تركيا وسط استفزاز جزائري أحرز المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة الميدالية النحاسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي اختتمت بوهران، أول أمس (الاثنين)، بعد فوزه على نظيره التركي بأربعة أهداف لاثنين، لحساب مباراة الترتيب. وحافظ المنتخب الوطني على الرتبة الثالثة، التي أحرزها فيأكمل القراءة »
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