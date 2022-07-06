الصباح الـتـربـوي
الغش… من الظاهرة إلى المكسب
سلوك يكرسه ضعف التحصيل والشعور بالدونية والرغبة في النجاح بأي طريقة تعتبر ظاهر الغش في الامتحانات ظاهرة قديمة نسبيا، لكنها تطورت بشكل غريب وانتشرت وسط المؤسسات التعليمية العمومية على الخصوص، إلى درجة أن بعض التلاميذ والطلبة، أصبحوا يعتبرونها مكسبا لا محيد عنه. وتجاوز الغشاشون الأساليب القديمة، التي كانت تعتمد علىأكمل القراءة »
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