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الصباح السياسي

ساجد يعبد الطريق للمؤتمر السادس

منذ 4 دقائق
إشهار ورقة الطرد في وجه معارضيه وإعادة هيكلة القطاعات الموازية يستعد الاتحاد الدستوري لعقد دورة المجلس الوطني في الأسبوع الأول من يوليوز المقبل، للحسم في آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي اقترح المكتب السياسي تنظيمه في أكتوبر المقبل، وهو المحطة التنظيمية التي يتوقع الدستوريون أن تشكل محطة فاصلةأكمل القراءة »


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