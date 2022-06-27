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الصباح السياسي

حـراك رفـض التمديـد

منذ 4 دقائق
اتهامات لقيادات بخرق الأنظمة الداخلية وإعدام الهياكل ونسف التنظيمات الموازية دشنت مكونات حزبية موسم المؤتمرات الوطنية برفع شعارات الحراك في شرايين تنظيماتها لمنع انتشار عدوى التوريث، بذريعة التغيير في ظل الاستمرارية، إذ ارتفعت أصوات قياديين مع بداية العد العكسي لمواعيدها التنظيمية، تندد بخرق القوانين والأنظمة الداخلية وتلغيم الأجهزة و الهياكلأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق




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