الرياضة
احتفالات بآسفي بعد ضمان البقاء
الفريق العبدي فاز على طنجة بثلاثية ولاعبو بنعلي يهاجمون الحكم انتهت مباراة أولمبيك آسفي واتحاد طنجة، التي جرت بملعب المسيرة الخضراء، مساء أول أمس (السبت)، ضمن الدورة 28 من بطولة القسم الأول، على إيقاع احتفالات كبيرة للاعبي الفريق المحلي وجمهورهم بعد ضمان البقاء بشكل رسمي في قسم الصفوة. ومباشرة بعدأكمل القراءة »
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