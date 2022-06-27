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الرياضة

الرجاء يعمق جراح الحسنية

منذ 3 دقائق
ألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي في مباراة ضربات الجزاء انهزم حسنية أكادير بميدانه أمام الرجاء الرياضي بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بملعب أكادير لحساب الدورة 28 من البطولة. وسجل أهداف الرجاء محسن متولي في الدقيقة 35 بواسطة ضربة جزاء، ومحمد زريدة في الدقيقة 77،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق




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