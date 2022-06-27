وطنية
خلافات الأمنيين والقضاة تستنفر حموشي
استنفرت الخلافات التي تحدث بين الفينة والأخرة بين قضاة وأمنيين، خاصة في الشارع العام وخلال السدود القضائية، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي أصدر مذكرة الجمعة الماضي، تحدد منهجية التعامل مع القضاة وممثلي النيابة العامة بالشارع العام. ووجه حموشي مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهويأكمل القراءة »
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