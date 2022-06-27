وطنية
عبد النباوي: التخليق أساسي لإصلاح العدالة
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه لن يمل من ترديد أن التخليق هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة العدالة، وأن استنبات شجرة الأخلاقيات في تربة المحامي الناشئ، واجب مهني تتقاسمه الهيآت المهنية للمحاماة والمحامين الممارسين والقضاء، والدولة نفسها، حتى تمتد جذور تلك الشجرة، مقاومة للرياح الهوجاءأكمل القراءة »
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