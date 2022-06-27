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وطنية

مديرون أشباح من زمن “بيجيدي”

منذ 8 دقائق
فجرت تسريبات نقابية فضيحة حصول مديرين عامين على أجور بالملايين، بالإضافة إلى تعويضات وامتيازات رغم وجودهم في حالة شرود تنظيمي، بعد نهاية مدة صلاحياتهم دون تعيين مديرين بالنيابة. وحصلت «الصباح» على وثائق تؤكد أن مديرا، يوجد في وضعية منتهية الصلاحية داخل مؤسسة تابعة للمكتب الوطني للمطارات يحظى بمعاملة تفضيلية، بالنظرأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق




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