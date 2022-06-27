الصباح الفني
السرحاني يروج لـ”إنت معلمة”
حرص المغني أيمن السرحاني، على الترويج لأحدث أعماله الفنية، من خلال صفحته الرسمية على “إنستغرام”. ودعا السرحاني من خلال تدوينات أرفقها بصور ومقاطع فيديو، جمهوره لمشاهدة جديده والذي يحمل عنوان “إنت معلمة”، طرحه على قناته الخاصة على “يوتوب”. وتعامل السرحاني لإنجاز الأغنية مع عبد القادر ناير الذي تكلف بكتابة كلماتأكمل القراءة »
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