اذاعة وتلفزيون
مونة يجمع “فاميلا” في “الأولى”
المخرج شرع في تصوير مشاهد مسلسل جديد من سيناريو البحار شرع المخرج أمين مونة، في تصوير مشاهد مسلسل جديد لصالح القناة “الاولى”، يحمل اسم “فاميلا” تكلفت السيناريست والمخرجة جيهان البحار بكتابة السيناريو الخاص به. ويعرف المسلسل الجديد والتي تكلفت بتنفيذ انتاجه شركة JE Films، مشاركة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بسعاد النجار ورفيقأكمل القراءة »
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