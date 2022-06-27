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الرياضة

تعادل بطعم الهزيمة لبرشيد

منذ 4 دقائق
النجار محبط وعبوب سعيد بأداء لاعبي السوالم أخفق يوسفية برشيد في إنعاش حظوظه للبقاء بالقسم الأول، بعدما تعادل أمام شباب السوالم، بهدف لمثله، أول أمس (السبت)، خلال المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 28 من بطولة القسم الأول. واستعصى الفوز على يوسفية برشيد منذ الدورة 14، أمام الدفاعأكمل القراءة »


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