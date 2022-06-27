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وطنية

وهبي: سلوك بعض النقابات استفزازي

منذ 8 دقائق
استقالات جديدة من “البام” ولطفي يرفض التدخل في شؤون المنظمة أعلن حبيب كروم، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من الحزب، لأسباب حددها في رسالة الاستقالة الموجهة إلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، في «غياب الأجهزة التنظيمية محليا وإقليميا، حيث يتم التسيير والتدبير من قبل أشخاص تم تعيينهمأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق




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