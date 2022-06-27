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“أكاديمية المظلة” على “نتفليكس”
بدأت شبكة “نتفليكس” بث الموسم الثالث من مسلسل “أكاديمية المظلة” (The Umbrella Academy). واقتبس المسلسل حلقاته من روايات “Dark Horse Comics” المصورة، وتركز الدراما الخارقة على مجموعة غير عادية من الأشخاص الذين اختارهم “السير ريجينالد هارجريفز” (كولم فيوري)، وتدربوا على إنقاذ العالم في مدرسته التي أطلق عليها اسم “أكاديمية المظلة”.أكمل القراءة »
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