وطنية
23 شاطئا غير صالحة للسباحة
أكد الخبراء المختصون في حماية الشواطئ والبحار من التلوث، أن مياه 23 شاطئا في خمس جهات ساحلية، غير مطابقة للمعايير الوطنية للسباحة والاستحمام، من أصل 186 خاضعة للمراقبة عبر تحليل 4897 عينة في 493 محطة رصد. وجاء في تقرير صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزع في لقاء رعتهأكمل القراءة »
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