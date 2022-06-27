fbpx
وطنية

23 شاطئا غير صالحة للسباحة

منذ 8 دقائق
أكد الخبراء المختصون في حماية الشواطئ والبحار من التلوث، أن مياه 23 شاطئا في خمس جهات ساحلية، غير مطابقة للمعايير الوطنية للسباحة والاستحمام، من أصل 186 خاضعة للمراقبة عبر تحليل 4897 عينة في 493 محطة رصد. وجاء في تقرير صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزع في لقاء رعتهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق




زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة