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الصباح الفني

الباز وذكرى لا تنسى

منذ 6 دقائق
اختار الممثل أنس الباز أن يتقاسم أحد أسراره، التي ظلت عالقة بذاكرته ولم تستطع السنوات محوها، مؤكدا أن الأمر يتعلق بطلب غريب من أستاذ له بمدرسة الفنون تمثل في رسمه دون ملابس من قبل زملائه في القسم. وقال الباز إن الطلب أثار استغرابه كثيرا، كما أنه رفض ذلك سيما أنهأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق




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