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الصباح السياسي

الاستقلال فوق صفيح ساخن

منذ دقيقتين
تقليص أعضاء المجلس الوطني يفجر غضب الفريق البرلماني فجر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال القاضي بعقد مؤتمر وطني استثنائي، بنقطة فريدة في جدول الأعمال، تهم تعديل النظام الأساسي، موجة غضب في أوساط منتخبي الحزب وبرلمانييه، الذي انتفضوا ضد نتائج الخلوة الدراسية التي ترأسها نزار بركة الأمين العام بالهرهورة. وأثارت نتائجأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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