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حوادث

10 سنوات لمغتصب ابنته المعاقة

منذ 31 دقيقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج يبلغ من العمر 67 سنة وأب لخمسة أبناء، وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض من قبل أحد الأصول في حق ابنته المعاقة والعاجزة والمعروفة بضعف قواهاأكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة




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