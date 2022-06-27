حوادث
10 سنوات لمغتصب ابنته المعاقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج يبلغ من العمر 67 سنة وأب لخمسة أبناء، وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض من قبل أحد الأصول في حق ابنته المعاقة والعاجزة والمعروفة بضعف قواهاأكمل القراءة »
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