حوادث
حجز 14 طنا من “الكازوال” المهرب
كانت على متن شاحنة قادمة من البيضاء وسائقها رفض الكشف عن وجهتها أوقفت عناصر الدرك الملكي بـ”حد أولاد فرج”، عصر الخميس الماضي، سائق شاحنة لنقل المحروقات، كانت تحمل 14 طنا من “الكازوال” مشكوكا في مصدرها. وأفادت مصادر “الصباح” أن سائق الشاحنة رفض الكشف عن مصدر هذه الشحنة الكبيرة من “الكازوال”،أكمل القراءة »
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