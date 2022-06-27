الصباح الفني
“رباب فيزيون” وعيد الموسيقى
أحيت، أخيرا، المجموعة الغنائية “رباب فيزيون” حفلا فنيا بالبيضاء في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للموسيقى. وعرف الحفل ذاته تقديم بوحسين فولان، رئيس مجموعة “رباب فيزيون” مجموعة من الأغاني بإيقاعات موسيقية متنوعة، من بينها الأمازيغية وفن “كناوة”. وتميز حفل “رباب فيزيون” بحضور جمهور كبير، الذي تابع فقرات متنوعة، سيما أن الخشبةأكمل القراءة »
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