حوادث
اختطاف واغتصاب امرأتين
وقعتا ضحيتي عصابة بعد عودتهما من ضيعة بسيدي حجاج لشراء أضحية العيد تحولت فرحة اقتناء أضحية العيد إلى نكبة ومأساة لامرأة وقريبتها من البيضاء، إذ بعد عودتهما بسيارتهما من ضيعة بمنطقة سيدي حجاج، الجمعة الماضي، وقعتا ضحية كمين عصابة، اختطفتهما إلى مكان مهجور وتناوب أفرادها على اغتصابهما، قبل التخلي عنهماأكمل القراءة »
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