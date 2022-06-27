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حوادث

تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

منذ 3 دقائق
يتزعمها ثلاثة مهاجرين يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء مكنت سرعة تدخل عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أول أمس (السبت)، من تفكيك شبكة إجرامية للتهجير السري والاتجار في البشر، يتزعمها مهاجرون يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت عناصر الشرطة القضائية منأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق




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