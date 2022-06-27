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إفريقيا الأطلسية والسيادة الجماعية

منذ 28 دقيقة
مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب يلعب دور قاطرة الاستقلال الطاقي بقلم: عبد السلام الصديقي (*) اعتبر الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية الذي عقد في المغرب يوم 8 يونيو الجاري بحضور 21 دولة، حدثا هاما بالنظر للآفاق الإستراتيجية التي يفتحها للقارة، وللأثر العميق للإعلان الذي تبناه المشاركون في نهاية هذاأكمل القراءة »


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منذ 28 دقيقة




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