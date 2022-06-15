دائرة “لارميطاج” … تنويه جديد بعد حملة ضد مقاهي الشيشة

قامت الدائرة الأمنية السادسة “لارميطاج” بالبيضاء، بحملة تطهيرية طيلة الأيام الماضية، استهدفت مقاهي الشيشة، والحد من عمليات السطو بالخطف، أسفرت عن اعتقال العديد من المبحوث عنهم.

وأسفر التدخل الاستباقي لرجال أمن الدائرة، عن إيقاف بعض المطلوبين، ووقف عمليات إجرامية وقت حدوثها، ناهيك عن تطهير المنطقة من المتشردين وبعض اللصوص المتربصين بالمارة والسكان، كما تم حجز قنينات الشيشة وبعض المواد المستعملة فيها.

واستقبلت جمعيات وسكان بالمنطقة، الحملة الأمنية، بالتنويه والإشادة، إذ استجابت الدائرة لمطالب السكان، وإنهاء صخب بعض المقاهي التي تزعج هدوء بعض الأحياء.

وسبق للدائرة الأمنية أن نالت التنويه من السكان، لقيامها بحملات أخرى مماثلة، في وقت سابق، لتثبيت الأمن وضمان راحة سكانه.