الملك يهنئ الرئيس البرتغالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مقرونة بأصدق متمنياته للشعب البرتغالي باطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك عن اعتزازه “بالمستوى المتميز الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، مجددا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تقويتها، لما فيه صالح شعبينا”.