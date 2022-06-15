الملك يهنىء الملكة إليزابيت الثانية بمناسبة عيد ميلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيت الثانية عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها . وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات، لجلالة الملكة إليزابيت الثانية ولأسرتها الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البريطاني بموصول التقدم والازدهار .

ومما جاء في هذه البرقية ” كما أغتنم هذه المناسبة الوطنية السعيدة، لأجدد لجلالتكن اعتزازي بروابط الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين أسرتينا الملكيتين ، وكذا بعلاقات التعاون البناء التي تربط بلدينا “.