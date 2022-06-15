الصباح السياسي
الملك يهنىء الملكة إليزابيت الثانية بمناسبة عيد ميلادها
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيت الثانية عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها . وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات، لجلالة الملكة إليزابيت الثانية ولأسرتها الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البريطاني بموصول التقدم والازدهار .
ومما جاء في هذه البرقية ” كما أغتنم هذه المناسبة الوطنية السعيدة، لأجدد لجلالتكن اعتزازي بروابط الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين أسرتينا الملكيتين ، وكذا بعلاقات التعاون البناء التي تربط بلدينا “.