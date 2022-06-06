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الصباح السياسي

قرارات أثارت الجدل

منذ 13 دقيقة
ملفات الهيني وقوانين التقاعد واستقالة النواب أمام المحكمة أثارت قرارات المحكمة الدستورية جدلا في العديد من الملفات، رغم أنها لا تقبل الطعن، ويتجنب السياسيون الحديث فيها، إذ أجمع كل الذين أسقطتهم قراراتها في الانتخابات على ترديد كلمة واحدة” نحن نرحب بالحكم، ومستعدون لخوض الانتخابات من جديد والفوز بمقاعدنا”، وحينما تضعأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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