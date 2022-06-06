مجتمع
“أورنج المغرب” تتعهد باستثمار 569 مليارا
وقعت مجموعة الاتصالات “أورنج” اتفاقية الاستثمار الثامنة مع الحكومة لتطوير وتعزيز البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، ما سيساهم، حسب مسؤولي الشركة، في دعم عملية التحول الرقمي. وتتعهد “أورنج المغرب”، بموجب شروط هذه الاتفاقية، بتنفيذ برنامج استثماري بقيمة 5.69 ملايير درهم (569 مليار سنتيم) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيمكن هذا البرنامج الاستثماري “أورنج المغرب” من مواصلةأكمل القراءة »
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