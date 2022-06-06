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مجتمع

زيادات بـ 1.60 درهم في لتر حليب “جودة”

منذ دقيقتين
عممت المديرية التجارية بتعاونية إنتاج الحليب كوباك، التي تسوق منتوجاتها تحت علامة “جودة”، دورية على المديرين التجاريين ومدبري الوكالات التابعين لها لائحة تتضمن الأسعار الجديدة لعدد من المنتوجات التي تسوقها، خاصة الحليب المعقم “UHT”، ودخلت قرار الزيادة، التي تراوحت بين 90 سنتيما و درهم و 60 سنتيما في اللتر، ابتداءأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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